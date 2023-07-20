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شاهد : "معظم مشاكل الجيش الإسرائيلي تظهر في ‎فيديو" من 27 ثانية

الخميس 20 يوليو 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : "معظم مشاكل الجيش الإسرائيلي تظهر في ‎فيديو" من 27 ثانية



القدس المحتلة / سما /

شغل فيديو نشره مراسل قناة "المنار" اللبنانية الإعلام الإسرائيلي، حيث ظهر فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يتفقد الحدود الشمالية يرافقه عدد من قادة الجيش.

والفيديو الذي تبلغ مدته 27 ثانية ظهر فيه إلى جانب هاليفي، قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين وقائد فرقة الجليل وقائد اللواء الشرقي، خلال جولة حدودية على موقع العباد مقابل بلدة حولا اللبنانية.

وقد علق شاي ليفي، مراسل القناة 12 على تويتر معلقا على المقطع: "معظم مشاكل الجيش الإسرائيلي تظهر في ‎فيديو واحد".

بدوره، كتب نوعم أمير مراسل القناة 14: "كان من الممكن أن تكون هذه ضربة افتتاحية قاتلة للغاية".

ونقلت قناة "كان" العبرية، ردود بعض الإسرائيليين وكانت على الشكل التالي: حكومة فاشلة، الجيش ينهار، يضحكون علينا، بيبي (بنيامين نتنياهو) هيا إلى البيت.

وكتب آخر: "لو كان يقابلهم قناص من حزب الله، لكان من الممكن أن ينتهي الأمر بكارثة".

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