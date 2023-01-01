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"الخارجية" تطالب بتدخل دولي فاعل لوقف اقتحامات الاحتلال وجرائمه

الخميس 20 يوليو 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها والأقصى بشكل خاص.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة نابلس، ما أسفر عن استشهاد الشاب بدر المصري (19) عاما، وإصابة عشرات المواطنين.

كما أدانت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والمواقع والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، وعمليات هدم وتسليم إخطارات بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق المصنفة "ج".

وأكدت أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي يقوّض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وحذرت من مخاطرها على ساحة الصراع، وطالبت بمواقف دولية جدية لإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

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