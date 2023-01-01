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مقتل فلسطيني بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

الخميس 20 يوليو 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فلسطيني بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل



رام الله / سما /

أفاد الطاقم الطبي بمستشفى (بيلنسون) داخل أراضي 48، وفاة فلسطيني من الضفة الغربية في جريمة إطلاق نار وقعت فجر الخميس، بالقرب من مدينة كفر قاسم، حيث نقل الجريح وهو بحالة حرجة إلى المستشفى، فيما أقر الطاقم وفاته بعد فشلت محاولات إنقاذ حياته.

ووفق موقع (48)، فإن الشرطة الإسرائيلية تحقق في ملابسات جريمة إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة كفر قاسم، وأسفرت عن مقتل فلسطيني من الضفة الغربية، حسب ما أفادت الشرطة في بيان لها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشرطة في كفر قاسم فتحت تحقيقا في ملابسات حادث إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة شخص بجراح حرجة توفي على إثرها.

وبحسب الشرطة، فإن القتيل هو شاب من الضفة الغربية يبلغ من العمر 32 عاما، حيث نقل عبر طواقم الإسعاف وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي غضون ذلك، تقوم الشرطة، حسب بيانها بـ "البحث عن مرتكبي الجريمة"، إلى جانب جمع الوثائق والأدلة من مسرح الجريمة من قبل طاقم التحقيق الجنائي، حيث يتم التحقيق في خلفية وظروف وملابسات الجريمة، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

#مقتل فلسطيني #الداخل المحتل #جريمة إطلاق نار

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