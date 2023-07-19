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"فتح" تُهنئ الناجحين في امتحان الثانوية العامة

الخميس 20 يوليو 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هنأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" وذويهم عموما، والطلبة الناجحين من أبناء الشهداء والأسرى خصوصا.

وقالت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، إنّه رغم ما يجابهه شعبنا من تحديات وإرهاب يمارسه الاحتلال بمستوطنيه، إلا أنه يثبت قدرته على اجتراح النجاح والتفوق.

وأكدت أن شعبنا يستذكر في هذه المناسبة شهداءه وأسراه من طلبة الثانوية العامة، الذين اختاروا الشهادة من أجل قضيتهم الوطنية، وأرسلوا رسالة لها معانٍ سامية، وانتصار لشعبنا في صراع الإرادات مع الاحتلال الذي يحاول تنغيص الفرح الشعبي، كما لم يكتفِ بذلك، بل حرم (17) أسيرا في معتقلاته من الاحتفاء بنجاحهم مع ذويهم.

وأضافت "فتح" إن الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) الذين سيلتحقون بالجامعات، سيشكلون عمادا من أعمدة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مضيفة أن شعبنا لديه الطاقات والإمكانات، داعية إياهم إلى تجيير علمهم ومعرفتهم لصالح قضيتهم الوطنية.

#فتح #الثانوية العامة

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