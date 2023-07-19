6 شهداء و17 معتقلًا حرمهم الاحتلال من فرحة الثانوية العامة

رام الله / سما /

غيبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة شهداء ارتقوا برصاصها و17 طالبا معتقلا داخل سجونها، عن فرحة الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التعليم أن خمسة شهداء ارتقوا قبل التقدم للامتحان هذا العام، بينما ارتقى طالب بعد أن تقدم للامتحانات.

والشهداء الخمسة هم: محمود السعدي، وديع أبو رموز، أحمد دراغمة، أسامة عدوي، ومحمد تركمان.



كما استشهد الطالب مجدي عرعرواي بعد أن تقدم للامتحانات في مدرسة جنين الصناعية وحصل على معدل 90.4%.

وبينت أن 17 طالبًا أسرى في سجون الاحتلال، ممن كان يفترض أن يتقدموا للامتحان هذا العام.

وأعلنت الوزارة صباح اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2023/ 2024 الذي تقدم له 87826.