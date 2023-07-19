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الدعليس يهنّئ الطلبة المتفوّقين والناجحين في الثانوية العامة

الخميس 20 يوليو 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس يهنّئ الطلبة المتفوّقين والناجحين في الثانوية العامة



غزة / سما /

أبرق رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الخميس، بالتهاني القلبية الحارة إلى الطلاب والطالبات المتفوّقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2022.

وأجرى الدعليس برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم خالد أبو ندى سلسلة اتصالات هاتفية بأوائل الطلبة على مستوى الوطن من كافة الأفرع الدراسية مباركًا لهم تفوّقهم ومهنئًا ذويهم بهذه الفرحة الكبيرة.

 وتوجّه الدعليس بالشكر والتقدير من وزارة التربية والتعليم بطواقمها وكوادرها كافة على ما بذلوه من جهود عظيمة من أجل إنجاح العام الدراسي برغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في ظل الحصار وجرائم الاحتلال.

 وتمنّى رئيس متابعة العمل الحكومي للطلبة الناجحين مزيدًا من التفوّق والنجاح في حياتهم الجامعية والعملية في مسيرة بناء الوطن وخدمة شعبنا.

 
#عصام الدعليس #الثانوية العامة #لجنة متابعة العمل الحكومي

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