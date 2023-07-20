الداخلية بغزة تصدر بيانًا عقب إعلان نتائج الثانوية العامة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الخميس ، بيانا عقب إعلان نتائج توجيهي 2023 - الثانوية العامة في فلسطين .

تتقدم وزارة الداخلية والأمن الوطني بخالص التهاني لطالبات وطلاب الثانوية العامة وذويهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم، وترجو لهم مستقبلاً مشرقاً ملؤه التميز والإبداع.

وإذ تهنئ الوزارة الطلبة وذويهم بهذا النجاح، فإنها تتوجه بالشكر والتقدير لأبناء شعبنا الفلسطيني على التزامهم بعدم إطلاق النار بهذه المناسبة، ما يؤشر مجدداً على حالة الوعي والمسؤولية لدى أبناء شعبنا في ترسيخ حالة الأمن والأمان، والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

إن ظاهرة إطلاق النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة قد انتهت إلى غير رجعة، وسنواصل القيام بواجبنا في كل ما يخدم شعبنا.

نشيد بتعاون الفصائل الفلسطينية كافة في ضبط منتسبيها وعدم استخدام السلاح في هذه المناسبة، ونوجه التحية لضباط وعناصر جهاز الشرطة على جهودهم الكبيرة في المتابعة الميدانية حفاظاً على حالة الأمن والنظام العام.

إياد البزم

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

الخميس 20 يوليو 2023