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فتوح يدين جريمة إعدام الاحتلال للشاب بدر مصري في نابلس

الخميس 20 يوليو 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، جريمة إعدام الشاب بدر سامي مصري برصاص جيش الاحتلال الفاشي، أثناء اقتحام مقام يوسف الليلة الماضية.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إنها جريمة بشعة تعكس السلوك العدواني والفاشي لحكومة اليمين، وسلوكها الإجرامي، مؤكدا أن جرائم الاحتلال الفاشي وآخرها جريمة إعدام مصري وإصابة العديد من المدنيين في نابلس، ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتخلي عن مواقفه العاجزة والصمت باتجاه ما يحدث من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات عملية بفرض عقوبات ومقاطعة منظومة الاحتلال الفاشي، والتمييز العنصري التي تنتهك كل قوانين حقوق الإنسان.

#روحي فتوح #نابلس

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