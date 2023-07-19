الاحتلال يجرف أراضي وأشجارا معمرة في بلدة ترقوميا غرب الخليل

الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مئات الأشجار في منطقتي الهردش، وأبو طي شرق بلدة ترقوميا.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن سلطات الاحتلال جرفت مئات أشجار الزيتون واللوزيات، ودوالي العنب، في منطقة الهردش تقدر مساحتها بخمسمئة دونم، تعود ملكيتها لعائللات، فطافطة، وحلتم، وجعافرة.

كما جرفت مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة أبو طي شرق بلدة ترقوميا، واقتلعت الأشجار ومعرشات العنب.

يشار إلى أن منطقة الهردش تعرضت لاعتداءات متكررة من المستوطنين، من تقطيع للأشجار وإحراقها، ومحاولة الاستيلاء عليها، ومنع المواطنين من الوصول إليها، بهدف التوسع الاستيطاني.