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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الخميس 20 يوليو 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم عبد الفتاح الحوامدة من بلدة السموع، وعيسى علي محمود الخضور من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وشابا لم تُعرف هويته بعد قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل ومحال تجارية في مدينة الخليل عُرف منها: محل قطع سيارات لعارف برقان، ومنزل المواطن عثمان طالب أبو سنينة، وخليل الجغيدي في المنطقة الجنوبية، ومنزل عبد الخالق النتشة، وراجح العجلوني، وعز الدين الرجبي، وتفتيش محل حلويات.

#الاحتلال #الخليل

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