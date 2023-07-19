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التعليم توضح معنى "غير مستكمل" في نتائج الثانوية العامة " التوجيهي " 2023 فلسطين

الخميس 20 يوليو 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم توضح معنى "غير مستكمل" في نتائج الثانوية العامة " التوجيهي " 2023 فلسطين



رام الله / سما /

مع اعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، لنتائج الثانوية العامة 2023 توجيهي في كافة المدن الفلسطينية، يتساءل الكثيرين عن "معني غير مستكمل" في نتائج الطلاب.

فمع نشر نتائج امتحانات الثانوية العامة، واستعلام الكثير من الطلاب عن نتائجهم، ظهرت نتيجة ناجح ونتيجة غير مستكمل لبعض الطلاب، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن مدلول نتيجة "غير مستكمل".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة "غير مستكمل" تعني بأن الطالب راسب في مواد معينة من مواد الثانوية العامة، ويحق له تقديم امتحانات الدور الثاني لكي يتمكن من النجاح في امتحانات الثانوية العامة والحصول على الشهادة النهائية للعام 2023-2022.

وبينت الوزارة أنه يحق تقديم امتحانات الدور الثاني لطلاب الغير مستكمل لأربع مواد فأقل.

يذكر أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917، والفرع الشرعي 1242، والفروع المهنية 3486.

#التعليم #نتائج الثانوية العامة #التوجيهي

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