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رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

الخميس 20 يوليو 2023 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023



رام الله / سما /

من المرتقب ان تعلن وزارة التربية والتعليم الساعة التاسعة من صباح اليوم، نتائج الثانوية العامة لهذا العام، في ظل التأكيد بأن معدل النجاح لهذا العام يقترب من الأعوام الماضية التي بلغت نسبته 65%

وستصدر الوزارة النتائج في بيان صحفي، ستعلن فيه العشر الأوائل على مستوى الوطن والمحافظات الشمالية والجنوبية في التخصصات كافة.

وستنشر النتائج بأرقام الجلوس، تبعا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 بالاسماء ورقم الجلوس فور الإعلان عنها عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــــــا

وحددّت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، موعدا لإعلان نتائج الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ 87826 مشتركًا، موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917، والفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486.

ملاحظة : سيتم تفعيل الرابط في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس

 

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