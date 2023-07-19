شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس

نابلس / سما /

استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فجر اليوم الخميس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني شرق نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

وأكدت وزارة الصحة والهلال الأحمر، استشهاد الشاب بدر سامي ربحي المصري (19 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابة أربعة مواطنين وصفت حالة 2 منهم بالخطرة، نقلوا إلى مستشفى رفيديا و30 بحالات اختناق.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، من عدة محاور باتجاه شارع عمان؛ بدعوى تأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وفق مصادر محلية.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال واستهدفوا آلياتها بالرصاص وتفجير عبوات محلية الصنع وسط مواجهات باسلة، في حين أطلقت تلك القوات وابلا من الرصاص وقنابل الغاز.

وقبيل الاقتحام، أغلق شبان شارع عمان ودوار الغاوي بالقرب من قبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة للتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين وعرقلة اقتحامهم للمنطقة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: إن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتوجه المسعفون لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 مواطنا بالاختناق، أحدهم الصحفي عبد الله أبو صبرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

إلى ذلك، اندلعت الليلة الماضية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات شديدة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، بعد إغلاق مدخل البلدة منذ عدة أيام.

وفي جنين، أعلنت سرايا القدس – كتيبة جبع، تمكن جندها فجر اليوم الأربعاء من استهداف دوريات لقوات الاحتلال على شارع (صانور الفورا) بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص المباشر.

وقالت: جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات.