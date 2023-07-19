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"التعليم العالي": فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص

الأربعاء 19 يوليو 2023 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي": فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص



رام الله/سما/

تفاجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان جامعة النجاح الوطنية عن استقبال طلبات الالتحاق بعدد من البرامج للعام الأكاديمي (2023-2024)، فيما أطلقت عليه الجامعة "فرع مدينة روابي/ جامعة النجاح الوطنية".

وأوضحت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب على أي من مؤسسات التعليم العالي الحصول على ترخيص مسبق قبل إنشائها أو فتح فروع لها كما ورد في قانون التعليم العالي رقم 6 لعام 2018.

وأضافت "لم يتم ترخيص فرع لجامعة النجاح الوطنية في مدينة روابي من قبل الوزارة، وبالتالي فإن الفرع المذكور في إعلان الجامعة غير مرخص".

وأهابت الوزارة بالطلبة عدم التسجيل في هذا الفرع، أو في أي برنامج في أي مؤسسة أو فرع لمؤسسة تعليم عالٍ غير مرخصة من الوزارة حسب الأصول.

#وزارة التربية والتعليم

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