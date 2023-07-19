تنويه مهم من التربية لطلبة التوجيهي

رام الله/سما/

حذرت وزارة التربية والتعليم العالي، الطلبة وأولياء الأمور، بضرورة تحري الدقة قبيل التسجيل والالتحاق في أي من مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه، مشيرةً إلى أنها المرجع الرسمي لأي معلومات تتعلق بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إنه يتوجب على الطلبة وأولياء الأمور التأكّد من أن مؤسسة التعليم العالي أو فروعها أو برامجها؛ مُرخصة من الوزارة، حتى لا يكونوا عُرضةً لأية إعلانات مُضلّلة.

ويمكن الاطلاع على قائمة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفروعها المعتمدة لدى الوزارة، من خلال الرابط هنا، وقائمة المؤسسات التعليمية غير الفلسطينيّة المُعترف بها لدى الوزارة من خلال الرابط هنا.

وشددت على ضرورة الالتزام بأسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي للعام 2023-2024م والمنشورة في الجريدة الرسمية.

وأكدت على ضرورة تحقق الطلبة وأولياء الأمور من مكاتب الخدمات الجامعية التي توفر المقاعد الدراسيّة للطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة؛ من أنها معتمدة لدى الوزارة، مشيرةً إلى أن قائمة المكاتب المُعتمدة تجدها هنا.

ودعت إلى التواصل مع طواقم الوزارة للإجابة عن أية استفسارات، من خلال بيانات الاتصال التالية:

• للاستفسار عن مؤسسات التعليم العالي وفروعها المُعتمدة والمرخصة؛ يُرجى التواصل مع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي من خلال البريد الإلكتروني:

Aqac.head@mohe.gov.ps.

• للاستفسار عن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية؛ يُرجى التواصل مع الإدارة العامة للتعليم الجامعي من خلال البريد الإلكتروني: acc.info@mohe.pna.ps.

• للاستفسار عن مكاتب الخدمات الجامعية؛ يُرجى التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية من خلال البريد الإلكتروني: stu.services@mohe.pna.ps.

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