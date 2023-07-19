الاحتلال ينقل الأسير شادي العموري من سجن "نفحة" إلى سجن "ايشل"

رام الله/سما/

نقلت إدارة سجـون الاحتلال، الأسير شادي العموري (42 عاماً) من مخيم جنين، من زنازين سجن (نفحة) إلى زنازين سجن (ايشل).

ولفت نادي الأسيـر، إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير العموري المحكوم بالسّجن المؤبد و20 عامًا، والمعتقل منذ عام 2002، إلى التّحقيق في الـ15 من شهر أيار المنصرم، وحولته لاحقاً إلى العزل الانفرادي في زنازين سجن (نفحة).

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير العموري، الذي يتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، لاسيما مع استمرار عزله في ظروف قاسية.

يُشار إلى أنّ الأسير العموري، يعاني منذ سنوات من سياسة حرمان الزيارة، وكان قد فقد والدته في عام 2010، وحرم من وداعها.

ومن الجدير ذكره أنّ سياسة العزل الانفرادي تُشكل أخطر السياسات، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، بحقّ الأسرى وهي من السّياسات الثّابتة، والتي صعّدت منها، بشكل خاص بعد عملية (نفق الحرية) البطولية، مقارنة مع العشر سنوات الماضية، ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل نحو 35 أسيرًا.