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الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

الأربعاء 19 يوليو 2023 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت



سلفيت/سما/

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرافة أثناء عملها في منزل قيد الإنشاء، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، واعتدت على مواطنين بالضرب قبل احتجازهما لعدة ساعات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين، واستولت على جرافة أثناء عملها في منزل المواطن بهاء عبد الوهاب عبدالله، بحجة أنها في مناطق "ج"، واحتجزت المواطنين سامر وماجد داوود عبدالله بعد الاعتداء عليهما.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سلمت المواطن عبدالله إخطارا بوقف العمل والبناء في وقت سابق.

#الاحتلال #سلفيت

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