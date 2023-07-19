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البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي

الأربعاء 19 يوليو 2023 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تقدم لفلسطين 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي



رام الله/سما/

تسلمت وزارة الصحة 60 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي "DTP"، دعم من الحكومةِ البرازيلية.

وقدمت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال تسلمها اللقاحات برفقة السفير البرازيلي لدى فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، شكرها لدولة البرازيل حكومة وشعبا على هذا التبرع السخي الى دولة فلسطين.

وقالت إن هذه اللقاح الثلاثي DTP يقي من أمراض الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، ويعد من اللقاحات الأساسية التي يتم إعطاؤها لأطفالنا ضمن البرنامج الوطني الموسع للتطعيم.

وتابعت أن برنامج التطعيم الوطني الفلسطيني هو مفخرة لدولة فلسطين ولوزارة الصحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بنسبة تغطية تكاد تصل إلى 100%، الأمر الذي يدل على الوعي الكبير لدى المواطن الفلسطيني بأهمية التطعيم والوقاية من الأمراض.

#البرازيل

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