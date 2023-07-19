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"مشهد في غاية الجمال".. مهندسة وراثية تختبر ماء زمزم (فيديو)

الأربعاء 19 يوليو 2023 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مشهد في غاية الجمال".. مهندسة وراثية تختبر ماء زمزم (فيديو)



وكالات/سما/

جذبت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم.

وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: "لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".

وأضافت: "في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق".

المصدر: yeni safak

#زمزم #ماء زمزم

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