قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (232) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، داعية المولى أن يكون عام خير وبركة يتحرر فيه أقصانا وأسرانا من دنس الاحتلال.

كما تمنت اللجنة التوفيق والنجاح لطلابنا في الثانوية العامة، تزامنا مع إعلان النتائج غدا، مطالبة جميع أبناء شعبنا بالتعبير عن مظاهر الفرح والاحتفال بعيدا عن إطلاق النار والمفرقعات حتى لا تتحول البهجة بالنجاح لأحزان ومآسي، مؤكدة على متابعة جهات الاختصاص لأي حالات مخالفة والتعامل معها وفق الأصول القانونية.

كما دعت اللجنة طلبتنا الأعزاء لاختيار التخصصات الجامعية التي تتناسب وفرص العمل والتشغيل محليا وعن بعد.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إعفاء أصحاب مصانع الخياطة من الغرامات ورسوم التراخيص المتراكمة حتى العام 2020م.



الموافقة على إقامة مشروع جديد لإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي.



تخصيص مبلغ مالي لتوفير مركبات صهريج عدد (5) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.



صرف مبلغ مالي لصالح نقابة أطباء فلسطين، ضمن جهود دعم النقابات المرخصة والعاملة في قطاع غزة.



تعزيز جهود شراء الأدوية من جمهورية مصر العربية، بما يساهم في توفيرها بأسعار مناسبة.



إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للمرور، ليضم عدة جهات حكومية وأهلية .



إقرار توصيات تقرير الاقتصاد الزراعي المقدم من وزارة الزراعة.