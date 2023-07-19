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اشتية يطلب تخصيص حصة من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا

الأربعاء 19 يوليو 2023 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطلب تخصيص حصة من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا



رام الله/سما/

طلب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، من رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بتخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي والهدي لموسم الحج، لأهلنا في قطاع غزة ومخيمات اللجوء في لبنان وسوريا.

وأوعز رئيس الوزراء، لوزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال وتوزيع هذه اللحوم فور إنهاء إجراءات البنك لشحنها، والحرص على توزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في غزة ومخيمات سوريا ولبنان، بالشراكة مع مختلف المؤسسات العاملة فيها.

وأعرب اشتية عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على حرصها الدائم على إفادة المستحقين في فلسطين، ضمن مشروع توزيعها للحوم الأضاحي والهدي سنويا، كما شكر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على حسن إدارة المشروع بحيث تصل لحوم الأضاحي لأكبر عدد من المحتاجين عبر العالم.

يذكر أن حصة فلسطين السنوية من هذه اللحوم تبلغ حوالي 30 ألف أضحية أي ما يعادل 300 طن من اللحوم، حيث من المتوقع وصولها نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل.

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