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تركيا والسعودية تدينان الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأربعاء 19 يوليو 2023 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا والسعودية تدينان الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة



جدة/سما/

أعربت تركيا والسعودية، الأربعاء، عن إدانتهما "للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البلدين عقب زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة السعودية في إطار جولة خليجية شملت أيضا كلا من قطر والإمارات.

وناقش الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن "إدانتهما للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق البيان.

وأكد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود الساعية للوصل إلى سلام شامل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

#تركيا السعودية

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