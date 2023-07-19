هكذا سيتم الإعلان عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 غداً

غزة/سما/

أعلن مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم قيس نبهان، اليوم الأربعاء، أن نتائج الثانوية العامة سوف تعلن عبر بيان صحفي وليس مؤتمر.

وأوضح نبهان أن البيان سوف يتضمن أسماء العشر الأوائل من كل الفروع.

وبيّن نبهان أنّ النتائج ستنشر بأرقام الجلوس فقط، ولن تنشر بالأسماء، لافتا إلى أن نسبة النجاح لهذا العام تقترب من نسب الأعوام الماضية، فقد بلغت العام الماضي 2022 نحو 68%.

وأوضح أن النتائج ستصدر في بيان موحد ستكتفي الوزارة بنشره في الضفة وغزة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023.

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