نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقل محمد عوض

رام الله/سما/

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقل الجريح محمد زهدي عوض (19 عامًا) من بلدة بيت أمر في الخليل، والمعتقل منذ 17 تموز/ يوليو الجاري.

وذكر نادي الأسير، أنّ المعتقل عوض، تعرض لإصابة بالغة الخطورة في الصدر، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وخضع لعملية جراحية، ومكث في العناية لمدة 25 يومًا.

وأكّد نادي الأسير، أنّ الأسير عوض بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة، وكذلك استكمال العلاج المقر له.

يُشار إلى أنّ المعتقل عوض، له شقيق آخر معتقل وهو شريف عوض (17 عامًا)، وهو أيضًا جريح، حيث تعرض لإصابة في إحدى ساقيه في شهر نوفمبر 2022، وهو بحاجة إلى متابعة صحية، وهو معتقل منذ الثاني من أيار/ مايو 2023.

يذكر أن الشقيقين تعرضا للاعتقال سابقًا وهذا الاعتقال الثاني بحقهما.

وفي هذا الإطار يؤكد نادي الأسير، أنّ الاحتلال صعّد منذ العام المنصرم من اعتقال الجرحى، سواء الجرحى الذين تعرضوا لإصابات خلال الاعتقال، أو من اعتقلوا بعد إصابتهم، ولم يستثن الاحتلال من هذه الاعتقالات أي من الفئات سواء وتحديدًا القاصرين.

ويطالب نادي الأسير، بالإفراج الفوري عن المعتقل عوض لضمان استكمال علاجه، خاصّة في ظل جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى المرضى ومنهم الجرحى.