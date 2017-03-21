وفاتان في حادثي سير بغزة

غزة/سما/

توفي شاب ظهر اليوم الأربعاء في حادث سير على شارع صلاح الدين قرب مفترق السوافيري جنوب دوار دولة، فيما توفي طفل متأثرًا بإصابته الخطيرة في حادث دهس أمام مستشفى القدس بمنطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وقالت شرطة المرور والنجدة إن المواطن خضر محمد موسى الغلبان (36 عامًا) من مخيم النصيرات توفي إثر حادث سير قرب مفترق السوافيري بعد اصطدام دراجته النارية بعربة يجرها حيوان.

كما أعلنت شرطة المرور وفاة الطفل خضر محمد ريان (3 أعوام) سكان مطقة السدرة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء دهسه من قبل مركبة من نوع جولف، أمام مستشفى القدس بتل الهوا غربي مدينة غزة.

وأشارت شرطة المرور إلى توقيف سائق العربة (م، ع) 19 عامًا سكان الصبرة، وسائق المركبة (م، ش) 40 عامًا سكان منطقة الدرج شرقي مدينة غزة وحجز المركبتين لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.