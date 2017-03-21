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الاحتلال يحول أسيرا من يعبد للاعتقال الإداري

الأربعاء 19 يوليو 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول أسيرا من يعبد للاعتقال الإداري



جنين/سما/

حوّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الاربعاء، الأسير مهدي نور عمارنة، من بلدة يعبد غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وذكر ذوو الأسير عمارنة، أن قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة خلال العدوان الأخير على جنين ومخيمها، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، وذلك ضمن حملة اعتقالات شهدتها البلدة، ويقبع في سجن مجدو .

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

#الاحتلال #جنين

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