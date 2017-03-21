محافظ قلقيلية حذر من إطلاق النار والألعاب النارية خلال إعلان نتائج التوجيهي

قلقيلية/سما/

حذر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، من استخدام أو بيع الألعاب النارية والمفرقعات، لما تشكله من خطورة على المواطنين، معتبرا هذا السلوك سلوكا خارجا عن قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من أئمة المساجد في مديرية الأوقاف، بحضور مدير الأوقاف خلدون خالد.

وطالب المحافظ أئمة المساجد توعية المواطنين وحثهم على الابتعاد عن مظاهر الازعاج والتشويش على حياة المواطنين، بما يشمل إغلاق الطرقات أو عرقلة حركة المرور في البلدات والقرى، داعيا الائمة إلى تكثيف الخطاب الديني واستخدام هذا الخطاب لتسليط الضوء على قضايا كثيرة تؤثر على النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.

وذكّر في قرار سابق صدر عنه بهذا الخصوص، والذي أعطى من خلاله تعليماته للجهات المختصة بمتابعة مطلقي النار والمفرقعات والألعاب النارية ومواكب الاعراس وما يلحق بها من ازعاج وعرقلة لحركة المرور.