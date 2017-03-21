الاحتلال يعتقل نجل محافظ أريحا والأغوار

أريحا/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نجل محافظ أريحا والأغوار علي جهاد ابو العسل، وهو شقيق الأسيرين في سجون الاحتلال نائل وأحمد.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت علي أبو العسل (35 عاما)، وهو نجل محافظ أريحا جهاد أبو العسل، وشقيق الأسيرين في سجون الاحتلال، وهما، أمين سر إقليم حركة فتح بأريحا نائل أبو العسل المعتقل منذ عام ونصف، وأحمد أبو العسل المعتقل منذ شهرين والمحكوم عليه بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر.

وذكر براهمة أن علي عاش مطاردا من قبل الاحتلال منذ ثلاث سنوات، وهو من سكان مخيم عقبة جبر ومتزوج وأب لخمسة أبناء.