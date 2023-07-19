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حماس تدعو الأمة لتشكيل حالة إسناد حقيقي للقدس المحتلة

الأربعاء 19 يوليو 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو الأمة لتشكيل حالة إسناد حقيقي للقدس المحتلة



غزة/سما/

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. عبد اللطيف القانوع الأمة ومكوناتها كافة لتشكيل حالة إسناد حقيقي لمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وأن تكون قضيتها على رأس أولوياتها، داعيا كذلك أبناء شعبنا الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه لإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني.

وقال القانوع الأربعاء: "إن الاحتلال يدرك أن شعبنا الفلسطيني يلتف ويلتحم حول قضية القدس، وأنه قادر على إفشال مخططاته التهويدية"، مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير الواقع في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ونبه إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لحسم الصراع من خلال شن حرب دينية على مقدساتنا، لافتا إلى أن الحرب الدينية تستهدف مدينة القدس كاملة بهدف تغيير معالمها وحسم الصراع فيها.

وأشار القانوع إلى أن الحرب الدينية التي تشنها حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى تتطلب من شعبنا والأمة العربية والإسلامية تعزيز صمود المقدسيين، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح للاحتلال ببسط سيطرته على المسجد الأقصى المبارك.

وشدد الناطق باسم الحركة على أن المقاومة ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن أهلنا في القدس المحتلة يستندون إلى مقاومة قادرة على نصرتهم.

وشدد الناطق باسم الحركة على أن المقاومة ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن أهلنا في القدس المحتلة يستندون إلى مقاومة قادرة على نصرتهم.

#حماس #القدس المحتلة

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