مواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة بوليتكنك فلسطين بمدينة الخليل

الخليل / سما /

اندلعت مواجهات بين طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت اليوم الاربعاء، محيط الجامعة في مدينة الخليل.

وأفاد مراسل "وفا" في الخليل، بأن المواجهات اندلعت بين الطلاب العزل وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء، وادي الهريه، وضاحية البلدية وعيصى، واطلق جنود الاحتلال، الذين احتجزوا عددا من الطلبة والطالبات ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما احتجزت قوات الاحتلال شابا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واطلاقت سراحه لاحقا.