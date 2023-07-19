  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جودة البيئة: 60% من شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة

الأربعاء 19 يوليو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جودة البيئة: 60% من شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة



غزة / سما /

أظهرت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي للشاطئ لدورة يوليو 2023 تصنيف نحو 60% من طول شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة، وذلك بحسب الخارطة المرفقة.

وذكرت سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة أنها تنفذ برنامجاً دورياً لمراقبة جودة مياه الشاطئ وفقاً للمواصفة الفلسطينية لجودة مياه شواطئ الاستحمام خلال موسم الاصطياف.

ونوهت إلى أنه ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والاذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.

وأكدت سلطة المياه وجودة البيئة على جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.

 بدوره، يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، على بذل المزيد من الجهود من أجل رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمحافظة رفح التي تلوث كامل شاطئ رفح، كما شدد على الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي التي تضخ مياهها للبحر.
thumb - 2023-07-19T130444.836.jpg
 

 
#سلطة جودة البيئة #شاطئ البحر

الأكثر قراءة اليوم

"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني

العفاسي يرد على انتقادات إعلامي إسرائيلي.. "الإخونجية تاج راسك"

نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء الإستيطاني

فصائل المقاومة تصدر بيانا حول الاعتقال السياسي في الضفة

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

نيويورك تايمز: رد فعل هستيري على "جايابال" بسبب تصريحاتها حول عنصرية "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

طالع التفاصيل .. التنمية بغزة تعلن عن الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية

سموتريتش: سأطرح قرارًا على "الكابنيت" للحد من أنشطة السلطة

2023-07-19_08-06-29_726525

أول رد من جيش الإحتلال على شريط “حزب الله” : جاهزون للمواجهة وسننتصر

بطلب امريكي .. نتنياهو يوعز بتسهيل دخول الأميركيين الغزيين لـ "إسرائيل"

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية