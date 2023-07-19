جودة البيئة: 60% من شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة

غزة / سما /

أظهرت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي للشاطئ لدورة يوليو 2023 تصنيف نحو 60% من طول شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة، وذلك بحسب الخارطة المرفقة.

وذكرت سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة أنها تنفذ برنامجاً دورياً لمراقبة جودة مياه الشاطئ وفقاً للمواصفة الفلسطينية لجودة مياه شواطئ الاستحمام خلال موسم الاصطياف.

ونوهت إلى أنه ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والاذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.

وأكدت سلطة المياه وجودة البيئة على جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.

بدوره، يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، على بذل المزيد من الجهود من أجل رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمحافظة رفح التي تلوث كامل شاطئ رفح، كما شدد على الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي التي تضخ مياهها للبحر.



