طالع التفاصيل .. التنمية بغزة تعلن عن الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية

غزة/ سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، عن الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية.

وقدّمت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم الوزارة شرحاً وافياً وتفصيلياً حول المنحة القطرية لقطاع غزة، مقدمة الشكر إلى سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ومعالي وزير الخارجية وسعادة السفير محمد العمادي واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والكادر العامل في ملف المنحة القطرية في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات.

المنحة القطرية ما قبل العام الجاري 2023م

وأوضحت الكحلوت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وتابعته وكالة الرأي، أنه منذ أن بدأ العمل بالمنحة القطرية في العام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص هذا العدد ليصل إلى 96 ألف بعد استثناء كلاً من:

• تصاريح العمال في الداخل المحتل.

• حالات الوفاة.

• مخالفة المعايير الخاصة بالمنحة القطرية مثال: (مطلقة تزوجت – مواطن حصل على وظيفة الخ..)

• منتفعو الشؤون.

• موقوف أمم متحدة.

وأوضحت أنه خلال الشهور الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

المنحة القطرية خلال العام الجاري 2023م.

وبينت الكحلوت، أنه تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وقد تم الموافقة على 66 ألف أسرة (الذين لم يتم الموافقة عليهم سيجدوا مصطلح قيد الدراسة في حسابهم الموحد وهذا يعني عدم المراجعة أو تقديم شكوى وأنه هناك جهود تبذل من أجل إدراجهم).

وقالت: أما بخصوص الـ66 ألف أسرة المعتمدة أسمائهم فهم موزعين على النحو التالي:

• 14 ألف من منتفعي الشئون.

• 42 ألف معتمد نهائي، وهؤلاء تم إخضاعهم ومطابقتهم لمعايير ومحددات خاصة بالمنحة القطرية وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49.

وذكرت أن تفاصيل كشف 42.300 وكيف وصل العدد إلى 27.700 جاءت على النحو التالي:

• تم إيقاف 1300 تصاريح عمل داخل دولة الاحتلال.

• تم إيقاف 4000 حالة خارج البلاد.

• يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبإمكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد الخاص بهم على الحاسوب الحكومي التابع لوزارة الاتصالات، حيث سيظهر لهم الرسالة التالية (معتمد 2023 ولا يوجد رقم جوال) وسيتيح الرابط بتحديث جواله.

آليات الصرف

وحول آليات الصرف، بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن المنتفعين القدامي من المنحة القطرية يصرف لهم شهرين وشهر بدون (يعني مرتين كل ٣ شهور)

وقالت: المتتفعين الجدد عدد 27600 يصرف لهم شهر بعد شهر (يعني مرة كل شهرين)

وأشارت إلى أن الصرف ضمن هذه الآليات قابل للتغيير في حال إضافة أسماء جديدة أو غير ذلك.

آليات تحديث بيانات المستفيدين إلكترونياً

وحول آليات تحديث بيانات المستفيدين الكترونياً، أعلنت تعلن وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية.

وقالت الكحلوت: سيتم إطلاق الخدمة ونشر فيديو توضيحي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت لكيفية تحديث البيانات والاطلاع على حالة المواطن (معتمد – مرفوض موضحاً سبب الرفض مع وجود رابط للشكاوى إن كان للمواطن شكوى – غير مسجل ويتيح الرابط تحديث للمواطنين بياناتهم مع ضرورة أن يعلم المواطن أن تسجيله لا يعني قبول الطلب والإدراج ضمن كشوفات المنحة القطرية).

ودعت الوزارة المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، مشيرة إلى أن يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم إستقبال الشكاوى في مقر الوزارة.