ضجة بسبب “نوم” بايدن خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي (فيديو)

تصدر مشهد مقتطع من اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لحظة بدا فيها بايدن في حالة تشبه “النوم”.

وظهر بايدن وهو يتحدث مغمض العينين وقد انحنى رأسه إلى الأمام في مشهد ظهر فيه وكأنه نائم.

Biden, who went into sleep mode as an object of ridicule of Americans: "Use our pillows for sleeping anywhere." For them it's funny, but for you? This only says that the president in the United States is a nominal figure and other people (reptilians?) rule the country (and the… pic.twitter.com/LfjRBO7wb9