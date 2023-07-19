ضجة بسبب “نوم” بايدن خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي (فيديو)

وكالات

تصدر مشهد مقتطع من اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لحظة بدا فيها بايدن في حالة تشبه “النوم”.

وظهر بايدن وهو يتحدث مغمض العينين وقد انحنى رأسه إلى الأمام في مشهد ظهر فيه وكأنه نائم.

Biden, who went into sleep mode as an object of ridicule of Americans: "Use our pillows for sleeping anywhere." For them it's funny, but for you? This only says that the president in the United States is a nominal figure and other people (reptilians?) rule the country (and the… pic.twitter.com/LfjRBO7wb9 — Victor vicktop55 (@vicktop55) July 19, 2023

وتحدث الرئيس الأمريكي بطريقة غريبة أيضا، أثارت استغراب الرئيس الإسرائيلي للحظات، حيث وضع بايدن يديه بطريقة تشبه وضع اليدين أثناء الصلاة والدعاء.

وتصدّر مشهد اللقاء وسائل التواصل في العالم وأمريكا، وتناقل المغردون الفيديو بشكل واسع بعد إضافة تعديلات عليه.وقام أمريكيون بإضافة وسادة إلى الفيديو، ووضعها خلف رأس الرئيس الأمريكي، معتبرين أنه بحاجة إليها في هذه اللحظات.

وأضاف آخرون على الفيديو صوت “شخير” إنسان، مؤكدين أن هذا هو الصوت الحقيقي لهذا اللقاء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد استقبل نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض، حيث ناقش الرئيسان عدة ملفات، على رأسها الأزمة الداخلية التي تشهدها إسرائيل في ظل الاحتجاجات المستمرة ضد تعديلات قضائية تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.