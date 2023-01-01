اعتقال عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد في جزر كايمان لحيازتها الماريجوانا

وكالات / سما /

أفاد موقع TMZ بإلقاء القبض على عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، في جزر كايمان، بدعوى حيازتها على مخدر الماريغوانا، وتم تغريمها بمبلغ مالي.

ووفقا للموقع سافرت جيجي حديد البالغة من العمر 27 عاما إلى جزر كايمان في الـ 10 من يوليو الجاري من الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، وعند تفتيش حقائبها في مطار "أوين روبرتس" الدولي عثرت الجمارك على كمية صغيرة من الماريجوانا فيها.

عقب ذلك ألقت السلطات في الجزيرة القبض على حديد ورفيقها في السفر بتهمة حيازة المخدرات وأرسلا إلى مركز الاحتجاز في جزر كايمان الملكية، حيث دفعت ألف دولار ككفالة، وتم إطلاق سراحها في انتظار المحاكمة.