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اعتقال عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد في جزر كايمان لحيازتها الماريجوانا

الأربعاء 19 يوليو 2023 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد في جزر كايمان لحيازتها الماريجوانا



وكالات / سما /

أفاد موقع TMZ بإلقاء القبض على عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، في جزر كايمان، بدعوى حيازتها على مخدر الماريغوانا، وتم تغريمها بمبلغ مالي.
ووفقا للموقع سافرت جيجي حديد البالغة من العمر 27 عاما إلى جزر كايمان في الـ 10 من يوليو الجاري من الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، وعند تفتيش حقائبها في مطار "أوين روبرتس" الدولي عثرت الجمارك على كمية صغيرة من الماريجوانا فيها.

عقب ذلك ألقت السلطات في الجزيرة القبض على حديد ورفيقها في السفر بتهمة حيازة المخدرات وأرسلا إلى مركز الاحتجاز في جزر كايمان الملكية، حيث دفعت ألف دولار ككفالة، وتم إطلاق سراحها في انتظار المحاكمة.

#عارضة الأزياء #الماريجوانا #جزر كايمان #جيجي حديد

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