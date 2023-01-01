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عرض سترة الخروف الأسود للأميرة ديانا في مزاد

الأربعاء 19 يوليو 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرض سترة الخروف الأسود للأميرة ديانا في مزاد



وكالات / سما /

تعرض سترة "الخروف الأسود"، التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف بسعر تقديري يصل إلى 80 ألف دولار، حسبما نشر موقع وكالة .reuters

والسترة من تصميم علامة "وورم اند ووندرفل" وستعرضها دار سوذبي للبيع في مزاد عبر الإنترنت من المقرر أن تقيمه خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر.

وارتدت ديانا السترة أول مرة في يونيو 1981 وكانت حينها تشاهد الأمير تشارلز وهو يمارس لعبة البولو قبل شهر من زواجهما، مما يثير تكهنات بخصوص أهميتها، وتحمل السترة صورة لخروف أسود وسط مجموعة من الخراف البيضاء.

وكان السكرتير الخاص للأميرة الراحلة قد أعاد السترة إلى "وورم اند ووندرفل" لإصلاح قطع بها، لكن العلامة التجارية أرسلت قطعة بديلة إلى الأميرة في ذلك الوقت، وهي القطعة التي ارتدتها ديانا والتُقطت لها بها بعض الصور في عام 1983.

وعثرت جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة "وورم اند ووندرفل"، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية بمنزلها في مارس، ويتوقع أن تجلب السترة ما بين 50 ألف دولار و80 ألف دولار.

#الأميرة ديانا #سترة

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