أمريكي يحطم الرقم القياسي باصطياد أكبر سمكة رأس ثعبان بالعالم

وكالات / سما /

حطم الأمريكي داميان كوك الرقم القياسى باصطياد أكبر سمكة رأس ثعبان تم صيدها فى شمال ولاية ماريلاند يوم الأربعاء، حيث بلغ طول السمكة 36 بوصة بما يعادل قرابة 91 سم، ووزنها 21 رطلاً بما يعادل 9.52 كيلوجرام، محطمة الرقم القياسى السابق البالغ 19.9 رطلاً.

قال كوك لـ FOX 5 DC: "لقد اصطدت الكثير من الأسماك الكبيرة، لكن لا شيء من هذا القبيل.. عندما وزنتها، راجعت الميزان 3 مرات للتأكد من أنه لم يتم كسره، لم أصدق ذلك".

كوك، الذى يعيش فى رودسديل، اصطاد الأسماك أثناء التجديف بالكاياك فى تشيسابيك، حيث تحظى أسماك رؤوس الأفعى الشمالية بشعبية كبيرة، خاصة فى نظام نهر المد والجزر فى مقاطعة دورتشستر. موطنه آسيا، يعتبر رأس الأفعى الشمالى من الأنواع الغازية لأنه لا يوجد لديه مفترسات طبيعية فى الولايات المتحدة.

أصبحت الحيوانات المفترسة المائية النهمة مؤخرًا شائعة فى الصيد الرياضى فى ولاية ماريلاند، ويقول كوك إنه كان يصطاد رؤوس الأفاعى منذ 7 سنوات.. مضيفا، "كنت أصطاد فى مقاطعة دورتشستر منذ أن كنت طفلاً صغيراً، أمسكت برأس ثعبان بالصدفة، لقد أثار ذلك فضولنى وتعلمت كل ما يمكننى فعله".

العام الماضى تمكن صياد من ولاية ميسيسيبى الأمريكية، من إمساك تمساح يبلغ من العمر 80 عامًا، ويبلغ وزنه 410 كيلو جرامات، في بحيرة في جنوب فلوريدا، ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عرف التمساح بتغذيته الدائمة على الماشية القريبة من منطقته، كما أنه ليس الأكبر الذي تم صيده في فلوريدا.

ويذهب الرقم القياسي لأطول تمساح تم اصطياده إلى تمساح آخر يبلغ طوله 14 قدمًا و3.5 بوصة، والذى تم اصطياده في بحيرة واشنطن في مقاطعة بريفارد وكان الأثقل وزنًا في بحيرة أورانج في مقاطعة ألاتشوا.