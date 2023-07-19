  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أمريكي يحطم الرقم القياسي باصطياد أكبر سمكة رأس ثعبان بالعالم

الأربعاء 19 يوليو 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكي يحطم الرقم القياسي باصطياد أكبر سمكة رأس ثعبان بالعالم



وكالات / سما /

حطم الأمريكي داميان كوك الرقم القياسى باصطياد أكبر سمكة رأس ثعبان تم صيدها فى شمال ولاية ماريلاند يوم الأربعاء، حيث بلغ طول السمكة 36 بوصة بما يعادل قرابة 91 سم، ووزنها 21 رطلاً بما يعادل 9.52 كيلوجرام، محطمة الرقم القياسى السابق البالغ 19.9 رطلاً.

قال كوك لـ FOX 5 DC: "لقد اصطدت الكثير من الأسماك الكبيرة، لكن لا شيء من هذا القبيل.. عندما وزنتها، راجعت الميزان 3 مرات للتأكد من أنه لم يتم كسره، لم أصدق ذلك".

كوك، الذى يعيش فى رودسديل، اصطاد الأسماك أثناء التجديف بالكاياك فى تشيسابيك، حيث تحظى أسماك رؤوس الأفعى الشمالية بشعبية كبيرة، خاصة فى نظام نهر المد والجزر فى مقاطعة دورتشستر. موطنه آسيا، يعتبر رأس الأفعى الشمالى من الأنواع الغازية لأنه لا يوجد لديه مفترسات طبيعية فى الولايات المتحدة.

أصبحت الحيوانات المفترسة المائية النهمة مؤخرًا شائعة فى الصيد الرياضى فى ولاية ماريلاند، ويقول كوك إنه كان يصطاد رؤوس الأفاعى منذ 7 سنوات.. مضيفا، "كنت أصطاد فى مقاطعة دورتشستر منذ أن كنت طفلاً صغيراً، أمسكت برأس ثعبان بالصدفة، لقد أثار ذلك فضولنى وتعلمت كل ما يمكننى فعله".

العام الماضى تمكن صياد من ولاية ميسيسيبى الأمريكية، من إمساك تمساح يبلغ من العمر 80 عامًا، ويبلغ وزنه 410 كيلو جرامات، في بحيرة في جنوب فلوريدا، ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عرف التمساح بتغذيته الدائمة على الماشية القريبة من منطقته، كما أنه ليس الأكبر الذي تم صيده في فلوريدا.

ويذهب الرقم القياسي لأطول تمساح تم اصطياده إلى تمساح آخر يبلغ طوله 14 قدمًا و3.5 بوصة، والذى تم اصطياده في بحيرة واشنطن في مقاطعة بريفارد وكان الأثقل وزنًا في بحيرة أورانج في مقاطعة ألاتشوا.

#أمريكي #سمكة رأس ثعبان #العالم

الأكثر قراءة اليوم

"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

العفاسي يرد على انتقادات إعلامي إسرائيلي.. "الإخونجية تاج راسك"

فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني

نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء الإستيطاني

فصائل المقاومة تصدر بيانا حول الاعتقال السياسي في الضفة

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

نيويورك تايمز: رد فعل هستيري على "جايابال" بسبب تصريحاتها حول عنصرية "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

طالع التفاصيل .. التنمية بغزة تعلن عن الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية

سموتريتش: سأطرح قرارًا على "الكابنيت" للحد من أنشطة السلطة

2023-07-19_08-06-29_726525

أول رد من جيش الإحتلال على شريط “حزب الله” : جاهزون للمواجهة وسننتصر

بطلب امريكي .. نتنياهو يوعز بتسهيل دخول الأميركيين الغزيين لـ "إسرائيل"

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية