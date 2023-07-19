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"القضاء الأعلى" وبعثة الشرطة الأوروبية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 19 يوليو 2023 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الأربعاء، مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين ناتاليا أبوستولوفا، سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات. 

وثمن المستشار أبو شرار بجهود الشرطة الأوروبية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وبالدور الذي تقوم به البعثة في مساندة أجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين، والذي ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الفلسطينيين. 

من جانبها، أكدت أبوستولوفا أنه تم تمديد مهمة بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين، الأمر الذي سيعزز من مهمتها ويوطد علاقتها مع أجهزة انفاذ القانون في فلسطين، واقترحت توسيع العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى، من خلال عقد اجتماعات بين الخبراء من الطرفين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. 

ورحب المستشار أبو شرار بالاقتراح مؤكدا استعداد مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدائم مع بعثة الشرطة الأوروبية، والاستفادة من الخبرات التي تعمل مع البعثة.

#القضاء الاعلى #الشرطة الأوروبية

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