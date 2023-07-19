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أعراض سرطان الدم

الأربعاء 19 يوليو 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض سرطان الدم



وكالات / سما /

هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص عند الإصابة بسرطان الدم، ومن أشهرها فقدان الوزن غير المبرر، ووفقا لموقع "webmed" سنتعرف على أبرز الأعراض، ومنها: 

-فقدان الوزن غير المبرر:

يعد  أحد أعراض الإصابة بسرطان الدم ، والسبب يرجع إلى أن الخلايا السرطانية  تقوم بقيام رد فعل الجسم تجاهها أن يغير عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويقلل من العضلات والدهون. 

-التعرض لكدمات أو نزيف غير مبرر:

يمكن أن يحدث هذا مع انخفاض مستوى الصفائح الدموية، ما يزيد من فرص الإصابة بتجلط الدم، ونجد أن التعرض للنزيف يكون من أنفك أو لثتك، أو نزيف مطول من جرح، أو  دم في  البول أوالبراز، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض عصبية.

-ظهور كتل أو تورمات:

 تحدث هذه نتيجة لبناء غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء في الغدد الليمفاوية،  وتظهر  هذه الأعراض في رقبتك أو إبطك أو فخذك،  على الرغم من أن بعض الأشخاص يجدونها مؤلمة، وإذا كانت هناك كتل أو انتفاخات أخرى داخل جسمك، مثل رئتيك.

-ضيق في التنفس:

يمكن أن يحدث هذا بسبب فقر الدم، وهو انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء. 

-تعرق ليلي:

 إن الأشخاص الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية أو اللوكيميا قد يعانون من هذا، على الرغم من أن السبب غير معروف.

#سرطان الدم #أعراض #الصحة #الجسم

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