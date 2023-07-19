3 أندية غزية تطالب بتأجيل مبارياتها في دوري الممتازة

غزة / سما /

طالبت ثلاثة أندية في الدرجة الممتازة, الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, بعدم التحاق لاعبيها بمعسكرات المنتخب الأولمبي, لتجنب غيابهم عن مباريات افتتاح الموسم الكروي الجديد.

ويفتقد نادي خدمات رفح للثنائي إبراهيم أبو عمير ومهند حسنين, واتحاد خانيونس للثنائي خالد النبريص وأحمد كلاب, وغزة الرياضي لعمرو رزق, وذلك خلال الشهر القادم تمهيدا للحاق بالمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في العديد من الاستحقاقات.

وتأمل الأندية الثلاثة, تأجيل مبارياتها في الدوري الممتاز, خاصة أنها ستفتقد للاعبيها أول 6 مباريات على الأقل.

يشار إلى أن اللائحة العامة تنص على عدم تأجيل مباريات رسمية للفرق، إلا في حال انضمام 3 لاعبين لصفوف المنتخب الوطني على أن يكون بينهم حارس مرمى.