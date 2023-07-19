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موقف البهداري من الرجوع لخدمات رفح

الأربعاء 19 يوليو 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف البهداري من الرجوع لخدمات رفح



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن موقف المدافع أحمد البهداري من الظهور مع خدمات رفح في الموسم الكروي القادم 2023-2024.

وذكرت التقارير أن البهداري سيعود للضفة المحتلة الأسبوع القادم, تمهيدا للحاق بتدريبات فريق شباب الظاهرية, رغم ظهوره في تمارين خدمات رفح حاليا.

ويتواجد اللاعب منذ فترة في قطاع غزة, إذ يخوض تدريبات جماعية مع ناديه الأم خدمات رفح, لكنه اتفق مع الظاهرية على البقاء حتى نهاية الموسم الجديد, لا سيما أنه انضم لصفوفه الصيف الماضي في عقد مدته موسمين.

يشار إلى أن البهداري أصبح من الركائز الأساسية لشباب الظاهرية, ويطمح لتحقيق الألقاب مع الفريق, على غرار مشواره مع خدمات رفح, الذي قاده للظفر بالكثير من البطولات في قطاع غزة.

#عبد اللطيف البهداري #خدمات رفح

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