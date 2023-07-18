الامن الوقائي يستضيف بطولة "الشهداء" للشطرنج

استضاف جهاز الامن الوقائي اليوم في مقره العام بطولة "الشهداء" للشطرج التي نظمتها "الرياضة العسكرية" بمشاركة اكثر من 50 ضابطا من مختلف اذرع المؤسسة الامنية.



من جانبها قدمت عميد/ أمل خليفة مديرة الرياضة العسكرية الشكر لجهاز الامن الوقائي على استضافته لهذه الفعالية الرياضية وتميزه في الاشراف والترتيب، وقدمت "خليفة" درعا تقديريا لمدير عام الجهاز سيادة اللواء عبد القادر التعمري "ابو المعتصم".



وبدوره كرم الجهاز امل خليفة على جهودها الكبيرة في الرياضة العسكرية .



وفي نهاية البطولة تم تقديم الكؤوس للفائزين.