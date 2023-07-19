  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سموتريتش: سأطرح قرارًا على "الكابنيت" للحد من أنشطة السلطة

الأربعاء 19 يوليو 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: سأطرح قرارًا على "الكابنيت" للحد من أنشطة السلطة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إنه سيطرح على المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، قرارًا للحد من أنشطة السلطة الفلسطينية.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن سموتريتش وهو وزير الاستيطان في وزارة الجيش، أبلغ أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بذلك.

وأوضح سموتريتش أنه سيقوم بهذه الخطوة في غضون شهر، ويصنف بعض نشاطات السلطة بأنها "نشاط سياسي عدائي".

وقال سموتريتش إن الهدف من هذا القرار السيطرة على مزيد من الأموال، وأنها تأتي في إطار حملة اقتصادية وسياسية وميدانية ضد محاولات السلطة الاستيلاء على الأراضي الإسرائيلية. وفق وصفه.

الأكثر قراءة اليوم

"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني

شاهد..محمد بن سلمان يقود سيارة “توغ” التركية الصنع برفقة أردوغان

نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء الإستيطاني

العفاسي يرد على انتقادات إعلامي إسرائيلي.. "الإخونجية تاج راسك"

فصائل المقاومة تصدر بيانا حول الاعتقال السياسي في الضفة

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

الأخبار الرئيسية

2023-07-19_08-06-29_726525

أول رد من جيش الإحتلال على شريط “حزب الله” : جاهزون للمواجهة وسننتصر

بطلب امريكي .. نتنياهو يوعز بتسهيل دخول الأميركيين الغزيين لـ "إسرائيل"

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو

2023071805561663

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية