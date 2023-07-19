الشرطة بغزة تُصدر توضيحًا بشأن مطلقي النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة

غزة / سما /

أصدر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العميد أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن مطلقي النار خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام الجاري 2023، والمقرر يوم غدٍ الخميس 20 يوليو 2023.

وقال البطنيجي في بيانٍ صحفي: "سنكون حازمين في التعامل مع موضوع إطلاق النار، وسنتابع من صباح الغد وستنتشر الشرطة والمباحث لضمان عدم تعكير السكينة العامة مع إعلان نتائج التوجيهي 2023 الثانوية العامة ".

وأضاف: "عقوبة مطلقي النار خلال إعلان نتائج توجيهي 2023 ستكون قوية جداً، وسيتم مصادرة السلاح وتغريمه مالياً وحبسه وفق القانون، مُضيفاً: "ظاهرة إطلاق النار بدأت تنتهي ليصبح شعبنا في طليعة الشعوب المتحضرة".

ودعا المواطنين إلى الإسهام في وقف هذه الظواهر السلبية ومن ضمنها المفرقعات النارية، مُستدركاً: "نتمنى لطلبة الثانوية العامة النجاح والتوفيق غداً مع إعلان النتائج غداً".

وختم البطنيجي حديثه، بالتعبير عن الشكر لشعبنا الفلسطيني الملتزم والمنضبط، والذي كان نموذجاً على ذلك انضباطه في العام الماضي مع إعلان نتائج الثانوية العامة وعدم إطلاق النار نهائياً.