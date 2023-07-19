  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة بغزة تُصدر توضيحًا بشأن مطلقي النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة

الأربعاء 19 يوليو 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تُصدر توضيحًا بشأن مطلقي النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة



غزة / سما /

أصدر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العميد أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن مطلقي النار خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام الجاري 2023، والمقرر يوم غدٍ الخميس 20 يوليو 2023.

وقال البطنيجي في بيانٍ صحفي: "سنكون حازمين في التعامل مع موضوع إطلاق النار، وسنتابع من صباح الغد وستنتشر الشرطة والمباحث لضمان عدم تعكير السكينة العامة مع إعلان نتائج التوجيهي 2023 الثانوية العامة ".

وأضاف: "عقوبة مطلقي النار خلال إعلان نتائج توجيهي 2023 ستكون قوية جداً، وسيتم مصادرة السلاح وتغريمه مالياً وحبسه وفق القانون، مُضيفاً: "ظاهرة إطلاق النار بدأت تنتهي ليصبح شعبنا في طليعة الشعوب المتحضرة".

ودعا المواطنين إلى الإسهام في وقف هذه الظواهر السلبية ومن ضمنها المفرقعات النارية، مُستدركاً: "نتمنى لطلبة الثانوية العامة النجاح والتوفيق غداً مع إعلان النتائج غداً".

وختم البطنيجي حديثه، بالتعبير عن الشكر لشعبنا الفلسطيني الملتزم والمنضبط، والذي كان نموذجاً على ذلك انضباطه في العام الماضي مع إعلان نتائج الثانوية العامة وعدم إطلاق النار نهائياً.

#الشرطة بغزة #الثانوية العامة #نتائج الثانوية العامة #التوجيهي

الأكثر قراءة اليوم

"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني

شاهد..محمد بن سلمان يقود سيارة “توغ” التركية الصنع برفقة أردوغان

نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء الإستيطاني

العفاسي يرد على انتقادات إعلامي إسرائيلي.. "الإخونجية تاج راسك"

فصائل المقاومة تصدر بيانا حول الاعتقال السياسي في الضفة

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

الأخبار الرئيسية

سموتريتش: سأطرح قرارًا على "الكابنيت" للحد من أنشطة السلطة

2023-07-19_08-06-29_726525

أول رد من جيش الإحتلال على شريط “حزب الله” : جاهزون للمواجهة وسننتصر

بطلب امريكي .. نتنياهو يوعز بتسهيل دخول الأميركيين الغزيين لـ "إسرائيل"

الكشف عن تفاصيل جديدة حول المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو

2023071805561663

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية