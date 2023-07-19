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مفاجآت في قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية بالعالم

الأربعاء 19 يوليو 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجآت في قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية بالعالم



وكالات / سما /

تمكن النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من كسر سيطرة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على صدارة قائمة القيم السوقية للاعبين التي دامت طويلا.

ووفقا لموقع Football Benchmark المتخصص في اقتصاديات كرة القدم، فإن هالاند تمكن من أن يصبح أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية في العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعدما ارتفعت قيمته إلى 194 مليون يورو.

فيما تراجع مبابي، للمركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 182 مليون يورو.

واحتل نجما ريال مدريد الإسباني المركزين الثالث والرابع، حيث حل ثالثا البرازيلي فينيسيوس جونيور بقيمة 157 مليون يورو، يليه زميله الجديد، الإنجليزي جود بيلينغهام بقيمة 152 مليون يورو.

وفي المركز الخامس جاء النجم الألماني الشاب جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ بقيمة بلغت 149 مليون يورو، ويليه في المركز السادس النجم الإسباني الشاب جافي لاعب برشلونة بقيمة 140 مليون يورو.

وفي المركز السابع أتى بوكايو ساكا جناح أرسنال، وثامنا فيل فودين نجم مانشستر سيتي، وتاسعا بيدري لاعب وسط برشلونة، وعاشرا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

#كيليان مبابي #إيرلينج هالاند #برشلونة #ريال مدريد

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