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باريس يصر على موقفه والخليفي يؤكدها أمام أعين مبابي!

الأربعاء 19 يوليو 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يصر على موقفه والخليفي يؤكدها أمام أعين مبابي!



وكالات / سما /

يصر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على موقفه في ملف مستقبل النجم كيليان مبابي، حسبما ذكر برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني، أمس الثلاثاء.

وأوضح البرنامج أن باريس مازال يضع مبابي بين حلين لا ثالث هما، وسيكون على كيليان إما تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، أو الرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف الحالي، وليس في الصيف القادم.

وفي الوقت ذاته، أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس، أمام أعين الجميع، بما فيهم مبابي، أثناء تواجده مع اللاعبين في تدريبات اليوم، أن النادي أكبر من أي لاعب، وأنه إن كان هناك من لا يريد أن يلعب في الفريق فإن وجوده ليس له داع من الأساس.

ولم يذكر الخليفي اسم مبابي في حديثه، ولكن كلماته تبدو موجهة بشكل خاص لمبابي الذي يتعنت ويريد الخروج المجاني لريال مدريد الإسباني في نهاية عقده بيونيو 2024.

من جانبها، ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مبابي التقى بالخليفي اليوم في لقاء بارد، في الوقت الذي ينتظر فيه النادي من اللاعب اتخاذ القرار النهائي قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها للخليفي من اللاعبين اليوم، تباعد المسافات بين رئيس النادي ومبابي، حيث ظهر الأخير بعيداً عن الخليفي رغم أنه كان يتوجب عليه التواجد بالقرب منه كواحد من قادة الفريق.

#كيليان مبابي #ناصر الخليفي #باريس سان جيرمان

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