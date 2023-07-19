تعليق مثير من توخيل على شائعات كيميتش

وكالات / سما /

علق المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على التقارير الصحفية التي تربط لاعب وسط فريقه، جوشوا كيميتش، بحمل حقائبه ومغادرة أبواب أليانز أرينا هذا الصيف.

توخيل وصف الأمر بأنه سيكون مفاجئاً، لو حدث، مع حقيقة أنه لا يستبعد حدوث أي شيء في الميركاتو، كعادة سوق اللاعبين، على حد تعبيره، في التصريحات التي أدلى بها لشبكة سبورت 1 الألمانية، مساء الثلاثاء.

وقال مدرب بطل الدوري الألماني” سأندهش لو رحل كيميتش عن البايرن، ولكن سوق اللاعبين يبقى على حاله دوماً، قلت أنه بوجه عام أي شيء يمكن أن يحدث، ولكن لا يفيد أن نقحم أسماء بعينها في هذه الجملة في كل يوم”.

وأضاف مدرب البايرن” صفقة رحيل أي لاعب تعتمد على ثلاثة أطراف، اللاعب نفسه، والنادي الذي سيشتري، والذي سيبيع، ثم إن كان هناك عقد ولا نريده، في هذه الحالة لن يرحل أحد”.

وواصل توخيل حديثه” لن أبدأ في نفي أي شيء، هذا الأمر لا يعني شيئاً، وسندخل الموسم بقائمة متكملة، ولا يوجد أي سبب واضح للتعليق على هذه القصة الآن”.