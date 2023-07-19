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جود بيلينجهام : بينتوس يجعلنا يعاني في ريال مدريد

الأربعاء 19 يوليو 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جود بيلينجهام : بينتوس يجعلنا يعاني في ريال مدريد



وكالات / سما /

أبدى جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الجديد سعادته بالعمل في الريال مع الطاقم الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن مخطط الأعمال الشهير بينتوس يجعل الجميع يعاني.

وتعاقد ريال مدريد بداية هذا الصيف مع جود بيلينجهام صاحب 20 عاماً قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعمل جود بيلينجهام حالياً مع ريال مدريد من أجل الاستعداد جيداً بدنياً وفنياً للموسم الجديد.

وتحدث بيلينجهام حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “كل لحظة هنا ممتعة حقاً. أنا أستمتع بالعمل مع زملائي والتعلم من الجهاز الفني”.

وأضاف “يحب بينتوس أن يجعلنا نعاني، لكن هذه وظيفته، وهو يقوم بها بشكلٍ جيد للغاية. أنا أحبه، إنه شخص رائع، وعلى المدى الطويل سوف نلاحظ قيمة العمل الذي نقوم به الآن”.

وأكمل “المدينة؟ لم أخرج كثيراً لأنني بعد التدريب أكون متعب ولا أرغب بعدها في الخروج، ولكن عندما أحصل على فرصة سأود بالتأكيد الخروج والتنزه في مدريد. أعتقد أنه من المهم معرفة ثقافة المدينة واستيعابها”.

#جود بيلينجهام #ريال مدريد

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