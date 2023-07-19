انخفاض حاد في عدد "المهاجرين" إلى إسرائيل منذ بداية العام

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هارتس انخفاض حاد في اعداد المهاجرين الى اسرائيل في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي.

ويتكهن خبراء في هذا المجال بأن الانخفاض في عدد المهاجرين مرتبط بما يحصل في اسرائيل من احتجاجات على ثورة نتنياهو لاضعاف القضاء ، مما جعل إسرائيل وجهة غير مرغوبة للهجرة.

وتم تسجيل انخفاض حاد بشكل خاص في عدد المهاجرين في البلدان التي يأتي منها عادة عدد كبير من المهاجرين مثل أوكرانيا والولايات المتحدة وفرنسا - ولكن تم تسجيل انخفاض أيضًا بين المهاجرين من بريطانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتقريباً جميع دول أمريكا اللاتينية.

ووفقًا للوكالة اليهودية ، جاء 80٪ من المهاجرين إلى إسرائيل في النصف الأول من عام 2023 من روسيا ، وهي الدولة الوحيدة التي شهدت قفزة في عدد المهاجرين الذيم وصلوا اسرائيل. تم تسجيل انخفاض حاد في عدد المهاجرين من الولايات المتحدة وفرنسا وأوكرانيا