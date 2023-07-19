الرئيس يهنئ شعبنا وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

رام الله / سما /

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والشعوب العربية والإسلامية وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445ه.

وتمنى عباس، أن يحل العام الهجري الجديد على أمتنا بالخير والبركات وبتعزيز وحدتها، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، وعلى شعبنا بتقرير مصيره وتحقيق أهدافه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمنّ على جرحانا بالشفاء العاجل، وعلى الأسرى بالحرية من سجون الاحتلال.