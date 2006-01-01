أول رد من جيش الإحتلال على شريط “حزب الله” لاقتحام الحدود: جاهزون للمواجهة وسننتصر

القدس المحتلة / سما /

رد الجيش الإسرائيلي على نشر “حزب الله” اللبناني، مقطع فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية”، وذلك في أجواء ذكرى نصر تموز/ يوليو 2006.

وقال قائد عسكري في لواء غولاني الإسرائيلي في تصريحات لقناة “i24NEWS” الإسرائيلية، بأن “شريط حزب الله المصور، ليس إلا محاولة استفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب”.

وذكر القائد العسكري أن “المواجهة حال اندلعت ستقع حتما في الأراضي اللبنانية”، مشيرا إلى تفوق قدرات الجيش، من خلال الأسلحة والآليات العسكرية ووحدة غولاني المصنفة على أنها أقوى وحدات النخبة والمشاة، على حد قوله.

وأكد “جهوزية الجيش الإسرائيلي التامة لمواجهة التهديدات”، مضيفا أن “أي اعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي بات أضعف بسبب الأزمة السياسية فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى الجنود الإسرائيلية عاليان جدا”.

ونشر “حزب الله” اللبناني، مساء الأحد الماضي، “مقطع فيديو لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية”، وذلك في أجواء ذكرى نصر تموز/ يوليو 2006.

ويحاكي الفيديو، الذي يحمل عنوان “لا غالب لكم”، مراحل اقتحام الموقع “وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية “حزب الله” على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام، وإزالته من الوجود”.

وتحتج إسرائيل على قيام “حزب الله” اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من “حزب الله” حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.

وقدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول “تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري”، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه “خرق خطير ومحاولة ضم القرية” لإسرائيل.

والخميس الماضي، دعا “حزب الله” اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها، منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.